Госдеп поприветствовал продление зерновой сделки

Вашингтон позитивно оценивает факт продления черноморской зерновой инициативы еще на два месяца и продолжит работать с Анкарой и ООН для ее дальнейшего функционирования, заявил в среду представитель Госдепа Ведант Патель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы приветствуем продление сделки", - сказал Патель на брифинге.

По словам Пателя, США продолжат работать с ООН и турецкими партнерами, чтобы обеспечивать продление инициативы столько раз, сколько потребуется.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней – до 18 мая.