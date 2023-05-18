В Белом доме заявили, что Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки Японии

Президент США Джо Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки, которые США осуществили в 1945 году. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, намерен ли Байден от имени Соединенных Штатов приносить извинения за сброшенные на японские города атомные бомбы, Салливан ответил: "Президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира [в Хиросиме]".

Советник президента указал, что вместе с другими лидерами "семерки" американский лидер примет участие в возложении цветов и иных мероприятиях. "С его [Байдена] точки зрения, это не двустороннее мероприятие. Группа лидеров G7 придет отдать дань уважения как истории, так и премьер-министру [Японии Фумио] Кисиде, который родился в Хиросиме", - сказал Салливан в ходе брифинга, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Японии.

Япония в этом году председательствует в G7. Саммит лидеров пройдет с 19 по 21 мая.