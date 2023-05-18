Ракетный эсминец ВМС США зашел в порт Лимасола

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) зашел в среду в порт кипрского Лимасола. Как заявил журналистам министр обороны республики Михалис Йоргаллас, это является "доказательством сильной позиции Кипра в регионе".

Заход эсминца совпал по времени с проведением на острове многонациональных военных учений Argonaut 2023, во время которых будут, в частности, отрабатываться поисково-спасательные операции. Традиционно в маневрах участвуют Великобритания, Греция, Египет, Израиль, Италия, США и Франция.

"Кипр является важным региональным партнером, <...> и укрепление партнерских отношений во время захода в порт делает связи прочными, демонстрирует общую приверженность обеспечению морской безопасности и региональной стабильности", - говорится, в частности, в заявлении ВМС США. Во время стоянки у экипажа будет возможность "изучить окрестности, посетить объекты культурного наследия и пообщаться с жителями Кипра".

"Это важная остановка в стратегически важном регионе Восточного Средиземноморья", - заявил командир эсминца Пит Флинн.