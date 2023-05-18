США увидели возможность до конца года нормализовать отношения Саудовской Аравии и Израиля

США считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года и намерены прикладывать усилия в этом направлении. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей американских властей, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Два знакомых с темой представителя властей США заявили Axios, что Белый дом хочет приложить усилия для достижения мирного соглашения Саудовской Аравии и Израиля в следующие шесть-семь месяцев, пока избирательная кампания не заняла основное место на повестке дня у президента США Джо Байдена", - отмечает портал.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В частности, стороны обсуждали возможность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

"По словам источников, Салливан сказал принцу, что, как считают в США, до конца года есть возможность Саудовской Аравии и Израилю заключить соглашение", - отмечает Axios.

В свою очередь принц заявил, что необходимо работать сразу над одним крупным соглашением, которое помимо всего прочего будет включать в себя такие обязательства США как обеспечение более серьезного военного сотрудничества Эр-Рияда и Вашингтона.

Позднее сотрудники администрации США прибыли в Иерусалим и рассказали о результатах встречи в Джидде премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

В Совете нацбезопасности США отказались комментировать все эти консультации.

Портал поясняет, что по мнению властей США, одной из главных трудностей в заключении при посредничестве США широкомасштабного соглашения Саудовской Аравии и Израиля являются сопутствующие требования Эр-Рияда к Вашингтону – нарастить в рамках подобной сделки военное сотрудничество королевства и США, получить доступ к передовым американским системам вооружений, приобретать боеприпасы для ВВС. При этом поставки таких боеприпасов приостановили вскоре после начала работы администрации Байдена в связи с участием Саудовской Аравии в конфликте в Йемене.

Саудовская Аравия также запрашивает у США поддержку в развитии своей ядерной программы, включая обогащение урана. Подобные планы королевства вызвали обеспокоенность в Израиле, но представители израильских властей отмечали, что причастные стороны обсуждают сразу несколько способов нивелировать риск распространения ядерного оружия в связи с запросами королевства.

Кроме того, по данным Axios, любые потенциальные договоренности Саудовской Аравии и Израиля будут включать в себя соглашения по палестинскому вопросу. Так, ранее в Эр-Рияде отмечали, что нормализация связей с Израилем будет осуществимой лишь при прогрессе в урегулировании ситуации между Израилем и палестинцами.

По словам источников, большинство республиканцев настроены в пользу возможного соглашения Саудовской Аравии и Израиля. В то же время демократы предпочли бы принять его лишь при президенте, представляющем Демократическую партию.

"Соглашение могло бы стать историческим прорывом для установления мира на Ближнем Востоке, вызвать цепную реакцию в нормализации отношений Израиля с другими арабскими странами или со странами с исламским большинством, вернуть отношения США и Саудовской Аравии на верный путь", - резюмирует Axios.