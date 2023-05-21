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Лидеры США, Южной Кореи и Японии обсудили ядерную программу КНДР

США Материалы 21 мая 2023 11:49 (UTC +04:00)
Лидеры США, Южной Кореи и Японии обсудили ядерную программу КНДР

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Лидеры США, Республики Корея и Японии Джо Байден, Юн Сок Ёль и Фумио Кисида в ходе встречи на полях саммита Группы семи обсудили трехстороннее сотрудничество, в том числе способы противодействия "ракетно-ядерной угрозе" со стороны КНДР. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры обсудили способы укрепления трехстороннего сотрудничества, включая новое взаимодействие перед лицом незаконных ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР, а также кооперацию в сфере экономической безопасности и [при реализации] стратегий в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в сообщении.

Байден также положительно оценил "смелые усилия" президента Южной Кореи и премьера Японии по улучшению двусторонних отношений между их странами, отметив, что эти шаги положительно влияют на трехстороннее сотрудничество и на Индо-Тихоокеанский регион.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Джо Байден пригласил своих коллег на следующую трехстороннюю встречу в Вашингтон. Предшествующий нынешнему саммит в таком формате состоялся в ноябре 2022 года в Камбодже.

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