США не хотят смиряться с запретом на продукцию Micron в Китае

БАКУ /Trend/ - Американские власти заявили, что они не примут запрет на продукцию компании Micron Technology в Китае и не будут смиряться с таким решением. Министр торговли США, Джина Раймондо, подчеркнула, что это экономическое ограничение, которое не будет принято американской стороной, и что они не верят в его успешность.

Американские власти в настоящее время работают над возможным ответным мероприятием совместно со своими союзниками, хотя конкретные шаги пока неясны, как сообщает агентство Bloomberg.

Компания Micron Technology является одним из крупнейших американских производителей микропроцессоров. 21 мая китайские власти запретили организациям, связанным с ключевыми объектами информационной инфраструктуры, приобретать продукцию этой компании. В ходе проведенной проверки китайская сторона пришла к выводу, что разработки Micron представляют угрозу для кибербезопасности страны. Однако Соединенные Штаты назвали такие обвинения необоснованными.