В США осудили действия проармянского конгрессмена

БАКУ /Trend/ - Палата представителей США приняла резолюцию, в которой осуждаются действия проармянского конгрессмена Адама Шиффа, представляющего Демократическую партию, сообщает в воскресенье Trend.

Шифф являлся председателем комитета по разведке в нижней палате Конгресса, который проводил расследование относительно связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией.

В резолюции содержатся обвинения в том, что Шифф вводил американский народ в заблуждение. За принятие документа проголосовали 213 депутатов, а 209 выступили против. Сам Шифф отрицает все обвинения, выдвигаемые против него.

Комитет по этике намерен провести расследование в отношении действий конгрессмена.

Напомним, что в феврале 2019 года лоббист армянских интересов в США Шифф объявил о запуске расследования возможных финансовых операций между экс-президентом и Россией. Также он был назначен одним из семи обвинителей, представляющих нижнюю палату на судебном процессе по импичменту в отношении Дональда Трампа в Сенате в 2020 году. В результате верхняя палата оправдала экс-президента.