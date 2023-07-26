В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%

БАКУ /Trend/ - Федеральная резервная система (ФРС) США, функционирующая как центральный банк страны, приняла решение о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов до уровня 5,25-5,5% по итогам июльского заседания, как указано на сайте американского регулятора, передает Trend.

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) стремится достичь максимальной занятости и уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим, комитет решил увеличить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%.

ФРС также отметила, что возможно будут дальнейшие повышения ставки в будущем. Определение необходимости таких дальнейших шагов по ужесточению денежно-кредитной политики, направленных на достижение уровня инфляции в 2%, будет зависеть от рассмотрения общего направления ужесточения денежно-кредитной политики, задержек, которые она оказывает на экономическую активность и инфляцию, а также от экономических и финансовых условий.