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Госдеп одобрил возможную модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн

США Материалы 2 августа 2023 03:15 (UTC +04:00)
Госдеп одобрил возможную модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США разрешил возможную сделку по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) Финляндии на $395 млн.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Согласно информации, Финляндия ранее запросили модернизацию имеющихся РСЗО M270A1 до M270A2.

Американская администрация уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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