Госдеп одобрил возможную модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн

БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США разрешил возможную сделку по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) Финляндии на $395 млн.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Согласно информации, Финляндия ранее запросили модернизацию имеющихся РСЗО M270A1 до M270A2.

Американская администрация уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.