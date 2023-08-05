В NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

БАКУ /Trend/ - Специалисты NASA смогли восстановить связь с межпланетным зондом Voyager-2.

Как передает Trend, об этом в пятницу сообщила пресс-служба NASA.

"3 августа в 00:29 по времени Восточного побережья США межпланетный зонд начал передавать научные данные и телеметрию, тем самым указывая на то, что он штатно функционирует и находится на предполагаемой траектории. NASA полностью восстановило связь с Voyager-2", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 июля NASA сообщило, что ряд запланированных команд, отправленных зонду 21 июля, непреднамеренно вызвал отклонение антенны от Земли на два градуса, в результате чего аппарат утратил способность получать команды и передавать данные.