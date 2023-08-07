Цукерберг выразил готовность к поединку с Маском

БАКУ /Trend/ - Гендиректор корпорации Meta Марк Цукерберг выразил готовность к поединку с владельцем компании X (ранее Twitter) Илоном Маском.

Как передает Trend, об этом Цукерберг написал на своей странице в соцсети Threads.

"Я готов сегодня. Я предложил (провести поединок - ред.) 26 августа, когда он впервые бросил вызов, но не получил подтверждения", - написал он.

Напомним, что ранее Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X, а все вырученные за это средства перечислят ветеранам.