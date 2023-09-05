БАКУ /Trend/ - Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией об НЛО.

Как передает Trend, интернет-ресурс станет официальным представительством в сети Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO), который был создан при Министерстве обороны США 20 июля 2022 года.

В официальном пресс-релизе подчеркивается, что этот портал будет постоянным источником общедоступной информации, связанной с деятельностью департамента и исследованиями НЛО. AARO будет регулярно публиковать отчеты о своей деятельности и сделанных открытиях по мере рассекречивания новой информации.

На сайте можно увидеть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов AARO. Также на интернет-ресурсе появится раздел с ответами на часто задаваемые вопросы о неопознанных объектах.

На портале выложили восемь записей НЛО. Однако часть из них ранее уже публиковалась.

В отчете за 2022 год, опубликованном Пентагоном в январе 2023-го, говорится, что в общей сложности были классифицированы 510 случаев наблюдения НЛО благодаря вкладу различных учреждений и подразделений армии США.