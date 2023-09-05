Первая леди США заразилась COVID-19

БАКУ /Trend/ - Первая леди США Джилл Байден заболела коронавирусом, у нее слабо выраженные симптомы, передает Trend со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома.

"Сегодня вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. У нее в настоящее время лишь слабо выраженные симптомы. Она останется в доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр)", - отмечается в документе.

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус после того, как тест его супруги показал положительный результат.