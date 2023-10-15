БАКУ /Trend/ - США отправили второй авианосец в восточную часть Средиземного моря, сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Trend.

Это решение он объяснил попытками предотвратить действия против Израиля и разжечь более масштабную войну после нападения ХАМАС на территорию Израиля.

"Такое расширение военного присутствия США демонстрирует нашу твердую приверженность безопасности Израиля и наше желание предотвратить любые попытки государств или групп добиться эскалации эту войны", - добавил он.

Отметим, что в начале этой недели авианосец «Джеральд Р. Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря.