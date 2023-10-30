Байден сообщил Нетаньяху о важности увеличения гуманитарной помощи Газе

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Trend.

Согласно информации, в телефонном разговоре Байден выразил важность увеличения объемов и скорости гуманитарной помощи в сектор Газа.

Отмечается, что Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа, американский лидер отметил право Израиля на защиту своих граждан, подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права и защиты мирного населения

"Президент подчеркнул важность немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения Газы", - говорится в сообщении.