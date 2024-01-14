Представитель США по гуманитарной ситуации в Газе уйдет в отставку

БАКУ /Trend/ - Дипломат Дэвид Саттерфилд, назначенный президентом США Джо Байденом в октябре 2023 года спецпосланником по гуманитарным вопросам в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке, планирует покинуть свой пост в ближайшие недели, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, точная дата его отставки и причины не раскрываются.

Саттерфилд возглавляет дипломатические усилия США по оперативному реагированию на гуманитарный кризис в секторе Газа.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.