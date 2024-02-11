США нанесли удары по беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

БАКУ /Trend/ - 10 февраля американские военные нанесли новые удары по Йемену.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Согласно информации, целью ударов было два беспилотника и три крылатые ракеты, принадлежащие мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах".

"10 февраля, между 16:00 и 17:00 по времени SANA, силы CENTCOM в целях самообороны успешно сбили два надводных беспилотника и три мобильные противокорабельные крылатые ракеты", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что ракеты находились к северу от города Ходейда в Йемене и готовились к запуску по кораблям в Красном море.