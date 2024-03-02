США сбросили по воздуху гуманитарную помощь для жителей сектора Газа

БАКУ /Trend/ - США впервые сбросили с воздуха гуманитарную помощь жителям сектора Газа, сообщают американски СМИ, передает Trend.

Отмечалось, что для доставки грузов использовались три американских военно-транспортных самолета C-130 Hercules, каждый из которых доставил 22 блока продовольствия.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.