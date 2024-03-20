ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

БАКУ /Trend/ - Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора, передает Trend.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении. В регуляторе сочли неуместным снижать целевой диапазон ставки, пока не появится большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к отметке в 2%.

Отмечается, что при рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные и баланс рисков. ФРС также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, согласно ранее объявленому плану.