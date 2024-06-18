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Байден приветствовал политику НАТО по Украине

США Материалы 18 июня 2024 08:29 (UTC +04:00)
Байден приветствовал политику НАТО по Украине
Фото: Белый дом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент США Джо Байден обсудил и приветствовал деятельность альянса по поддержке Украины, а также сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент приветствовал шаги, предпринятые союзниками по НАТО, включая Индо-Тихоокеанский регион, для поддержки Украины и углубления партнерства", - отмечается в сообщении.

Сообщалось, что стороны также обсудили "значительный прогресс" по расходам на оборону, в том числе то, что 23 страны НАТО будут тратить на оборону 2% своего ВВП.

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