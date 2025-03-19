Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Трамп обвинил USAID в масштабных мошеннических схемах

США Материалы 19 марта 2025 07:31 (UTC +04:00)
Трамп обвинил USAID в масштабных мошеннических схемах
Фото: USAID

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о наличии крупномасштабных мошеннических схем в деятельности Агентства по международному развитию (USAID).

Как сообщает Trend, в интервью Fox News Трамп резко раскритиковал агентство, назвав его «полным мошенничеством». Однако он не представил конкретных доказательств своих обвинений.

Глава Белого дома также отметил, что Демократическая партия не проявляет интереса к расследованию деятельности USAID и выступает против попыток его администрации прекратить работу агентства.

«Демократы всегда говорят о нарушении Конституции. Но единственное, чего они никогда не хотят знать, — это куда исчезли миллиарды долларов», — подчеркнул Трамп.

Лента

Лента новостей

Читать все новости