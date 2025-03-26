Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили вопросы обеспечения мира в Украине и Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - Госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом для обсуждения сотрудничества по ключевым вопросам безопасности и торговли, передает Trend со ссылкой на Государственный департамент США.

"Госсекретарь запросил поддержку Турции в деле обеспечения мира в Украине и Южном Кавказе. Он выразил признательность за лидерство Турции в Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия для поддержки стабильной, единой и мирной Сирии, которая не станет базой для международного терроризма или проводником дестабилизирующей деятельности Ирана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, госсекретарь также отметил недавние достижения в двусторонней торговле и призвал к дальнейшему развитию экономического партнерства. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с недавними арестами и протестами в Турции.