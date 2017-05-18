Азербайджанский борец Ислам Аббасов выиграл "золото" Исламиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов в четверг выиграл золотую медаль IV Игр исламской солидарности.

В борьбе за "золото" соперником азербайджанского спортсмена, выступающего в весовой категории до 85 килограммов, был турок Ченгиз Али. Аббасов одержал победу над оппонентом со счетом 3:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)