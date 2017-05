Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, глава Оргкомитета Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены семьи в субботу наблюдали за финалом соревнований по вольной борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии награждения победителей соревнований.

"Золото" в этих соревнованиях в категории до 125 килограммов выиграл азербайджанский борец Джамаледдин Магомедов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.