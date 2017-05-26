Завершилось следствие по делу Александра Лапшина (версия 2)

26 мая 2017 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершилось следствие по уголовному делу блогера Александра Лапшина. Об этом в пятницу сообщил Trend его адвокат Эдуард Чернин.

По его словам, 30 мая ему будут представлены материалы дела, а затем они будут отправлены на рассмотрение суда.

Чернин сегодня встретился со своим подзащитным в медицинском пункте следственного изолятора.

"Лечение Лапшина продолжается, он чувствует себя нормально", - сказал Чернин.

Арестованный блогер Александр Лапшин был переведен в медпункт Бакинского следственного изолятора, где проходит лечение, сказал ранее Trend его адвокат.

По его словам, ранее Лапшин пожаловался на боли в сердце, затем был доставлен на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз "тахикардия».

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

(Автор: Самир Али)

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