В Азербайджане введен запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя.

Данный вопрос был отражен в изменениях в закон «О правах ребенка», вынесенных сегодня на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменениям, запрещена пропаганда употребления алкогольных напитков среди детей, а также прерывание детских телепередач рекламой алкоголя.

Запрещается также размещение рекламы алкоголя на учебниках, учебных материалах, дневниках, тетрадях, альбомах для рисования.

Предложенные изменения были поставлены на голосование и приняты большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)