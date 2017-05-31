В Азербайджане введен запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя

31 мая 2017 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя.

Данный вопрос был отражен в изменениях в закон «О правах ребенка», вынесенных сегодня на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменениям, запрещена пропаганда употребления алкогольных напитков среди детей, а также прерывание детских телепередач рекламой алкоголя.

Запрещается также размещение рекламы алкоголя на учебниках, учебных материалах, дневниках, тетрадях, альбомах для рисования.

Предложенные изменения были поставлены на голосование и приняты большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)

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