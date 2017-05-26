Обсуждается увеличение грузопотока по Транскаспийскому транспортному маршруту (ФОТО)

26 мая 2017 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте (Узбекистан) был проведен "круглый стол" на тему "Транскаспийский международный транспортный маршрут и морские порты Казахстана".

Как сообщило в пятницу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в мероприятии приняли участие представители железных дорог, ведущих транспортно-логистических компаний, дипломатических миссий и бизнес-структур из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Грузии, Китая и других стран.

Представители Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» отметили, что перевозка грузов Узбекистана посредством морских портов Казахстана и Азербайджана в черноморские страны и Европу способствует увеличению объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Также были обсуждены предложения по увеличению грузопотока по этому маршруту.

Участники мероприятия ознакомились с перспективами развития перевозок по данному маршруту, высоко их оценили. Помимо этого они заявили, что готовы, присоединившись к этому маршруту, стать непосредственными пользователями транспортно-логистических услуг, предоставляемых Международной ассоциацией «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

В октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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