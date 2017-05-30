В Азербайджане может быть продлен мораторий на проверки бизнеса (версия 2)

30 мая 2017 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается возможность продления моратория на проверки предпринимательской деятельности, сказал во вторник в Баку заместитель министра экономики Сахиль Бабаев в ходе конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации", отвечая на вопросы предпринимателей.

Проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане приостановлены с первого ноября 2015 года. Срок действия моратория составляет два года. Мораторий не распространяется на проверки Генпрокуратуры и проверки, связанные с обеспечением госбезопасности, здоровья граждан и защитой экономических интересов страны.

«Сейчас мы рассматриваем различные предложения и анализируем ситуацию. Как вы знаете, у любой реформы есть позитивные и негативные стороны, поэтому нам необходимо изучить потенциальные риски. Сказать однозначно, будет ли продлен мораторий или нет, пока нельзя», - сказал замминистра.

Бабаев также сообщил, что за последние 19 месяцев по стране было проведено всего 89 проверок предпринимательской деятельности, тогда как за предыдущий аналогичный период времени - 99 тысяч проверок.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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