Все участники соглашения о сокращении добычи нефти согласны на продление

24 мая 2017 21:04 (UTC+04:00)

Все участники соглашения о сокращении добычи нефти в настоящий момент согласны на его продление еще на девять месяцев, заявил в среду журналистам ‎министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук, передает РИА Новости.

"Нет, на настоящий момент", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли возражения от какой-либо стороны по поводу продления соглашения.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ - на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращений. Окончательное решение планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 25 мая.

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