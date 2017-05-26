В Баку представят индийское танцевальное шоу

26 мая 2017 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 28 мая будет представлена индийская танцевальная драма "Большая индийская свадьба", сообщило в пятницу посольство Индии.

Мероприятие состоится в Азербайджанской государственной филармонии в 19:00.

Специально для выступления в Баку из Нью-Дели приглашена танцевальная группа Индийского совета по культурным отношениям.

Это танцевальное шоу далеко не первое индийское культурное мероприятие, проводимое в Баку за последний год. В рамках Года дружбы Индия-Азербайджан, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, в Баку уже были организованы несколько концертов, индийская выставка, фестиваль индийской кухни, планируется провести еще ряд других мероприятий.

(Автор: Елена Косолапова)

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