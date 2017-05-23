Азербайджан вновь оказался на высоте - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вновь оказался на высоте, с успехом проведя IV Игры исламской солидарности в Баку. Об этом сказал Trend руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров.

«IV Игры исламской солидарности в Баку были с успехом проведены, несмотря на то, что в мире наблюдается вражда между исламскими государствами, происходят конфликты, и исламский мир находится в тяжелом положении. В этой непростой ситуации Азербайджан успешно провел Исламиаду», - сказал Алескеров.

По словам эксперта, выстраивая успешную внешнюю политику, Азербайджан пригласил на Игры все мусульманские государства. И это приглашение было принято всеми мусульманскими странами, что во многом связано с нейтральной внешней политикой Азербайджана, направленной исключительно на дружбу и сотрудничество, сказал Алескеров.

На Исламиаде приняли участие спортсмены из 54 государств, и Азербайджан по количеству завоеванных медалей занял первое место, сказал Алескеров, добавив, что, это свидетельствует о том, что за 25 лет независимости Азербайджан смог построить эффективную систему для развития спорта.

По словам эксперта, это далеко не первые успехи Азербайджана: в свое время в стране был создан первый театр в исламском мире, первый университет на Востоке, первое демократическое государство на Востоке, также было создано в Азербайджане.

«Игры исламской солидарности в Баку объединили азербайджанскую молодежь, обеспечив ее консолидацию вокруг столь важного события международного уровня. Сотни волонтеров с распростертыми объятьями встречали гостей Баку. Проведение IV Игр исламской солидарности в Баку принесло стране также и экономическую выгоду - в Азербайджан приехали тысячи туристов и членов зарубежных делегаций. Все это результат успешной политики руководства страны. Азербайджан на правильном пути - успешная внешняя и внутренняя политика позволяет стране развиваться и идти вперед», сказал Алескеров.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. По количеству медалей национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады, завоевав 162 награды, в том числе 75 золотых, 50 – серебряных и 37 бронзовых медалей.