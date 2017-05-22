Сирийский Хомс перешел под контроль сил Асада

22 мая 2017 19:38 (UTC+04:00)

Завершилась эвакуация мирных жителей и бойцов вооруженной оппозиции из осажденного силами режима Асада квартала Ваер сирийского города Хомс, передает в понедельник агентство Анадолу.

После эвакуации из Ваера 25 тысяч человек город Хомс перешел под полный контроль сил режима Башара Асада.

Как сообщают корреспонденты агентства, накануне ночью Ваер покинул последний конвой из 1115 человек.

1003 человека прибыли в город Джераблус, освобожденный от террористов ИГ в рамках операции «Щит Евфрата», а остальные эвакуированные - в провинцию Идлиб.

С февраля 2017 года силы режима Асада усилили атаки на Ваер, который находится в осаде четыре года.

В соответствии с соглашением, подписанным 13 марта между режимом и оппозицией при посредничестве российской стороны, бойцы вооруженной оппозиции согласились покинуть осажденный район.

За год силы режима Асада также захватили шесть районов на западе Дамаска, которые находились под контролем вооруженной оппозиции.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

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