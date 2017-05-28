В Белграде прогремел сильный взрыв

Мощный взрыв прогремел в западной части сербской столицы - Новом Белграде, передает ТАСС со ссылкой на портал B92.

Взрыв был настолько сильным, что его услышали в разных частях города, а в районах, примыкающих к месту происшествия, тряслись стекла, утверждают жители столицы. Портал сообщает, что взрыв произошел на территории автотехцентра. На место происшествия прибыли пожарные, полиция, кареты скорой помощи. Идет расследование инцидента.

Как сообщили в МВД страны, в результате взрыва пострадавших нет.

Газета Кurir утверждает, что на территории автоцентра взорвался склад автомобильных масел, в районе инцидента наблюдается густой дым.