Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет

19 мая 2017 01:48 (UTC+04:00)

Американский вокалист и музыкант Крис Корнелл, известный по работе в группах Soundgarden и Audioslave, скончался на 53-м году жизни, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Согласно сообщению, музыкант умер в среду ночью в Детройте. Представитель Корнелла назвал его кончину внезапной и неожиданной, отметив, что семья певца шокирована его смертью.

О причине смерти Корнела ничего не сообщается, ее должна установить медицинская экспертиза.

Крис Корнелл родился 20 июля 1964 года в Сиэтле. Начал свою музыкальную карьеру как барабанщик, но позже стал известен как гитарист и вокалист. Фронтмен группы Soundgarden, также был вокалистом группы Audioslave, с 1990 по 1992 являлся фронтменом группы Temple of the Dog.

Большую популярность Корнеллу принесла песня You Know My Name, которая вошла в саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде "Казино Рояль".

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