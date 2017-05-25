В Бразилии манифестанты подожгли еще одно министерство

25 мая 2017 01:55 (UTC+04:00)

Здание еще одного министерства, на этот раз финансов, подожжено в среду манифестантами в столице Бразилии, передает РИА Новости со ссылкой на портал Brasil de Fato.

Ранее сообщалось о поджоге министерства сельского хозяйства. После этого власти приняли решение о срочной эвакуации всех сотрудников ведомств в Бразилиа.

В столице проходят массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимают участие более 150 тысяч человек.

В районе беспорядков уже развернуты военные подразделения для защиты правительственных зданий. Военная полиция, в том числе конная, вступила в противостояние с манифестантами, используя слезоточивый газ. Организаторы протестов обвиняют полицию в применении огнестрельного оружия и сообщают об одном раненом.

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