Президент Турции: Солидарность - панацея от терроризма

Панацеей от терроризма, безусловно, является солидарность на международном уровне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед визитом в Брюссель для участия в саммите НАТО, передает Анадолу.

По словам президента Турции, терроризм – это не угроза в отношении отдельно взятой страны, а проблема глобального масштаба.

«Глобальные проблемы можно решить только путем сотрудничества на международном уровне. Ряд стран все еще подразделяет террористов на «своих» и «чужих». Необходимо избавиться от этого предрассудка. Международные проблемы можно решить только путем солидарности на глобальном уровне», - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что страны НАТО должны оказывать еще большую поддержку шагам по борьбе с терроризмом.

Комментируя решение Турции заблокировать участие Австрии в программах НАТО, президент напомнил о призывах Вены блокировать переговоры по вопросу членства Турции в ЕС. «Все очень просто: пытаясь блокировать других, сам в итоге сталкиваешься с вето», - отметил Эрдоган.

Относительно споров о выводе военных Бундесвера с базы «Инджирлик», президент Эрдоган сказал: Никаких обращений по данному вопросу в адрес Анкары не поступало. Вопрос не является предметом обсуждений, что признают и сами власти Германии.

Однако если подобный шаг все же будет предпринят– то это не будет иметь особого значения для Турции. Мы просто попрощаемся.