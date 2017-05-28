Турция осудила теракт в Афганистане

28 мая 2017 21:24 (UTC+04:00)

МИД Турции осудил теракт в афганской провинции Хост, передает Анадолу

«Решительно осуждаем тех, кто совершил теракт в первый день священного месяца Рамазана»,- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В документе также выражаются соболезнования семьям погибших, братскому афганскому народу и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Смертник накануне подорвал заминированный автомобиль недалеко от машины с сотрудниками афганского спецназа, погибли 18 человек, еще шесть человек, в том числе двое детей получили ранения.

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