За 25 лет около 7000 граждан Азербайджана получили образование в США (версия 2)

20 октября 2017 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Около семи тысяч граждан Азербайджана получили образование в США за 25 лет дипотношений между двумя странами, сказал в пятницу посол США в Азербайджане Роберт Секута на американской образовательной ярмарке “EducationUSA”.

"Мы ежегодно проводим эту ярмарку, и ее целью является предоставление возможности получить образование в вузах США для граждан Азербайджана", - сказал Секута.

По словам посла, в этом году представители одиннадцати разных образовательных учреждений из США принимают участие в этой ярмарке.

"За 25 лет установления дипотношений между двумя странами, в рамках разных образовательных программ порядка семи тысяч азербайджанцев получили образование в США. Вместе с тем, в рамках различных частных программ порядка тысячи студентов из Азербайджана также смогли обучаться в США", - добавил Секута.

Посол также отметил, что предоставленная гражданам Азербайджана возможность получить образование в США в таких сферах как искусство, иностранные языки, технологии, нефтегазовая сфера, весьма значима с точки зрения налаживания мостов между двумя странами. По словам Секуты количество азербайджанцев интересующихся образованием в США с каждым годом растет.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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