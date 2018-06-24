Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

Глава государства с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве и сказал, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Беларусью находятся на очень высоком уровне и опираются на партнерские связи, Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество между странами успешно развивается в области политики, экономики, безопасности и других сферах.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась поздравил главу государства с убедительной победой на президентских выборах и расценил это как демонстрацию поддержки, оказанной народом главе государства. Подчеркнув, что отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах, он выразил признательность Президенту Ильхам Алиеву за вклад в развитие связей между странами.

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