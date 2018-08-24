В Азербайджане завершается регистрация поступивших в ссузы

24 августа 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в средние специальные учебные заведения, на базе общего среднего образования (9 лет), говорится в пятницу в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Поступившие в ссузы на базе общего среднего образования (9 лет) до конца дня должны представить требуемые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях.

Абитуриенты могут ознакомиться со списком требуемых документов в том учебном заведении, куда они поступили.

Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанный срок, это будет расцениваться как отказ от размещения по специальности, и он будет исключен из списка поступивших.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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