В Азербайджане разрабатывают концепцию национальной кинематографии

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева «О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана» от первого марта 2019 года министерству культуры поручено, с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджана и других соответствующих структур, подготовить проект «Концепции развития кинематографии Азербайджана».

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры, с этой целью создана рабочая группа, объединяющая известных профессионалов в сфере кино, представителей общественных организаций и продюсерских центров, осуществляющих деятельность в этой сфере, а также ответственных государственных чиновников.

В связи с разработкой концепции министерством направлены письма в частные и государственные кинопроизводственные компании, общественные организации, осуществляющих успешную деятельность в сфере кинематографии.

Помимо этого, созданная с целью изучения зарубежного опыта рабочая группа посетила Литву и Венгрию, при поддержке дипломатических ведомств Азербайджана в этих странах, провела там встречи с известными деятелями кино, собрала полезную информацию , в частности о льготах и послаблениях в сфере кино. В состав группы входят заместитель руководителя аппарата министерства – начальник отдела по вопросам права и внутреннего контроля Айдын Гусейнов и заместитель директора киностудии «Азербайджанфильм» Азер Гулиев.

.(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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