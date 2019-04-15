Пилоты команды "Формулы-1" получат более мощные двигатели на Гран-при Азербайджана

Пилоты команды "Формулы-1" "Ред Булл" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен получат более мощные двигатели перед стартом Гран-при Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Ред Булл" в июне подписал двухлетний контракт с японским производителем моторов Honda. Ранее австрийская команда использовала силовые установки Renault.

По словам советника компании Red Bull по автоспорту Хельмута Марко, после Гран-при Китая он получил "хорошие новости от Honda".

Ожидается, что новые силовые установки на болидах Гасли и Ферстаппена будут мощнее на 20 лошадиных сил, что позволит улучшить время на круге на 0,2 секунды.



Четвертый этап чемпионата - Гран-при Азербайджана - пройдет 26-28 апреля.

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