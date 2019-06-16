Михаил Бочарников: «В Азербайджане интересно работать» (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане интересно работать, здесь много происходит и с точки зрения международной повестки, и в плане активных российско-азербайджанских отношений.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

«Что касается работы, то мне здесь нравится работать, потому, что с профессиональной точки зрения делать это здесь интересно. Азербайджан находится в центре различных международных интересов, в центре международной повестки дня. Здесь многое происходит, здесь много работы для иностранного дипломата. С одной стороны, поскольку это касается международной повестки, с другой - между Россией и Азербайджаном обширное двустороннее сотрудничество. И это тоже не позволяет не то, что лениться, а наоборот, заставляет работать очень много и с большой энергией. Вот это мне нравиться как профессионалу. Это дает очень большое профессиональное удовлетворение. Так, что я рад, что первый год моей работы и жизни в Баку оставляет у меня самые хорошие впечатления»,- сказал дипломат.

Бочарников также рассказал о своих впечатлениях о столице Азербайджана.

«Прошел практически год, как я работаю в Баку. Конечно, мои впечатления уже сформировались. Мне нравится Баку. Могу сказать без всяких преувеличений. Это очень комфортный, уютный, теплый город. Здесь дружелюбные люди. В нем приятно находиться. К сожалению, не очень часто удается погулять по улицам, потому что работа отнимает много времени. Но я очень люблю это делать. Баку обладает особой атмосферой своих исторических зданий, или тех зданий, которые стилизованы под исторические. Совершенно справедливо в Баку отмечается роль революционных архитекторов, которые создавали этот неповторимый облик. И современные здания города поражают воображение. Они современные, модернистские по исполнению, но не нарушают общее впечатление о Баку, а разбавляют его чем-то свежим и новым»,- сказал он.

По словам посла России, очень приятно то, что в Баку очень много зеленых насаждений, много парков.

«Это особенно приятно осознавать, когда вспоминаешь историю этого места, которое отличалось выступающей на поверхность нефти. То, что за историю существования города, и особенно в период независимости Азербайджана сделано в отношении озеленения города сильно впечатляет. Конечно, Бакинский бульвар прекрасен. Замечательно, что люди в массе выходят туда каждый вечер гулять, особенно в жаркий сезон года, и гуляют чуть ли не за полночь вместе с детьми, целыми семьями. Это все показывает очень хорошую, добрую атмосферу Баку», - сказал Бочарников.

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