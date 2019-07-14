Состоялся концерт, посвященный 50-летию прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева

14 июля 2019 23:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 14 июля в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный 50-летию прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

На концерте выступили народные артисты Зульфия Ханбабаева, Самир Джафаров, Мансум Ибрагимов, Агададаш Агаев, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Ильгар Мурадов, Мелекханум Эйюбова, заслуженные артисты Фаргана Гасымова, Айгюн Бейлер, Севда Алекберзаде, Адалят Шукюров, известные исполнители Самира Аллахвердиева, Севда Яхьяева, Гунай Ибрагимли, Арастун Гулиев и танцевальный ансамбль "Мирвари".

Песни и композиции в исполнении артистов были встречены аплодисментами жителей и гостей нашего города.

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