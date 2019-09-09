Евро-2020: Азербайджан сыграл с Хорватией

9 сентября 2019 22:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня на бакинском стадионе «Баксель Арена» состоялся очередной отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Азербайджана и Хорватии. Матч завершился со счетом 1:1.

На 11-й минуте Лука Модрич открыл счет с пенальти. Сборной Азербайджана удалось восстановить равновесие на 72-й минуте. Тамкин Халилзаде забил гол в ворота хорватов.

Это первое очко, набранное сборной Азербайджана в нынешнем отборочном цикле.

Турнирное положение в группе «Е»:

1.Хорватия – 10 очков (5 матчей)

2.Венгрия – 9 (4)

3.Уэльс – 6 (4)

4.Словакия – 6 (4)

5.Азербайджан – 1 (5).

Статистика матча группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Азербайджана и Хорватии в Баку:

Азербайджан - Хорватия
Голы: 1-1
Удары по воротам (в створ): 7 (3) – 21 (7)
Угловые: 1-9
Офсайды: 4-2
Владение мячом: 41% – 59%
Точность передач: 82% – 88%
Желтые карточки: 4-2
Красные карточки: 0-0
Фолы: 12-9

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