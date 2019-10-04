В Азербайджане значительно возросло число трудовых соглашений - министр труда

4 октября 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ/ - В текущем году в Азербайджане значительно увеличилось число трудовых соглашений, оформленных в соответствии с трудовым законодательством. Как передает Trend, об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, на конференции, посвященной завершению совместного твиннинг-проекта реализованного при поддержке ЕС.

По словам министра, за девять месяцев текущего года число заключенных трудовых соглашений увеличилось на 126 тысяч единиц. "При этом из этого числа, 91 тысяч соглашений пришлось на частный сектор, и 35 тысяч на государственный. Данный факт подтверждает, что граждане поддерживают проводимые правительством реформы и дают предпочтение оформлению трудовых соглашений в соответствии с трудовым законодательством Азербайджана. Такая позитивная динамика будет способствовать в будущем росту прозрачности в сфере труда и занятости населения, что, прежде всего в интересах самих граждан", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что за девять месяцев текущего года наблюдается высокая динамика заключения трудовых соглашений, обеспечившая рост до 30 процентов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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