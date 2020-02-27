Присвоенные отелям «звезды» будут действительны 3 года – Ассоциация отелей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Присвоенные отелям «звезды» будут в силе 3 года, о чем будет выдан сертификат.

Об этом на тренинге по национальной системе классификации гостиниц сказал менеджер по классификации «звезд» Ассоциации отелей Азербайджана Рашад Ниязов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, за это время посредством программы "TrustУou" на основании отзывов постояльцев будет устанавливаться степень их удовлетворенности. В случае увеличения негативных отзывов отелю будет сделано предупреждение.

Ниязов добавил, что на первоначальном этапе присвоение «звезд» отелям будет производиться на добровольной основе.

По словам менеджера, в настоящее время в Ассоциации отелей 80 членов. Вначале будет проведена классификация отелей, являющихся членами Ассоциации, половина из которых находится в Баку.

Ниязов добавил, что прием документов для присвоения «звезд» начнется в мае: «Заявление отеля по поводу «звезда» будет рассматриваться в течение 3-4 часов, потом результаты будут переданы в Экспертную комиссию для обсуждения. Для получения одной «звезды» отель должен набрать 40 баллов, двух «звезд» - 54 балла, трех «звезд» - 78 баллов, 4 «звезд» - 95 и пяти «звезд» - 114 баллов».

Отелям, на устранение недостатков, выявленных в ходе процедуры присвоения «звезд», будет предоставлено 36 месяцев.

По его словам, в процедуре классификации отелей будут участвовать аудиторы: «После проверки отеля аудитором он представит онлайн-оценку владельцу и менеджеру отеля. В случае наличия недостатков во время классификации отелям будет предоставлено 36 месяцев для их устранения. Затем, после проверки, заключения аудиторов будет передано Экспертной комиссии. Если отель не будет соответствовать категории, то ему будет направлено письменное уведомление об этом».

Ниязов добавил, что отель может обратиться в Апелляционный комитет, если не будет согласен с вынесенным решением: «После решения комитета в отеле вновь может быть проведен аудит».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)