Азербайджан создает мобильные выездные госпитали на границе с Ираном

БАКУ /Trend/ - Азербайджан создаст специальные мобильные выездные госпитали на границе с Ираном.

Как передает Trend, целью является меры по предотвращению распространения нового коронавируса covid-19.

Въезжающие в Азербайджан должны будут проходить первичное обследование и в случае не выявления каких-либо признаков болезни, смогут продолжить свой путь. При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в специальные учреждения.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 января 2020 года утвержден "План действий по пресечению распространения нового коронавируса в Азербайджане", и соответствующие меры уже принимаются. Учитывая обширную географическую зону распространения заболевания, Кабинет министров утвердил План мероприятий с более широким охватом.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем, в настоящее время среди населения не зафиксированы случаи инфицирования и повода для беспокойства нет.