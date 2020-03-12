Эльман Рустамов: Резкое падение цен на нефть не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны

БАКУ /Trend/ - Резкое падение цен на нефть не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны.

Как передает Trend, об этом сказал gредседатель Центрального банка Эльман Рустамов на совещании в Кабинете Министров Азербайджанской Республики под председательством премьер-министра Али Асадова относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны.

Председатель Центрального банка Эльман Рустамов выступил с сообщением о напряженности, ощущаемой в последние дни на валютном рынке в связи с падением цен на нефть, и положении в этой области. Констатировав динамичное развитие экономики Азербайджана, Эльман Рустамов подчеркнул, что сегодня наша страна полностью готова к таким вызовам. «У нас есть достаточный опыт управления кризисом. С другой стороны, в период высоких цен на нефть были увеличены наши стратегические валютные резервы. Рост сегодня составляет примерно 10 миллиардов долларов. Это позволяет нам обладать средствами и инструментами для оказания влияния на такие ситуации. Шок при этом исходит извне. То есть, он не обусловлен экономическими, социальными и политическими процессами, происходящими в Азербайджане. С другой стороны, резкое падение цен на нефть за короткое время на мировом рынке не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны», - сказал Эльман Рустамов.

Отвечая на вопросы премьер-министра «Применяются те или иные ограничения в связи с продажей иностранной валюты» и «Какие возможности имеются для нейтрализации негативных влияний», Эльман Рустамов отметил, что в таких случаях возрастает потребность в валюте на валютных торгах и рынке. Для удовлетворения данной потребности Центральный банк провел 10 марта торги. А сегодня были проведены внеочередные торги. На тех и других торгах мы полностью обеспечили все потребности рынка. Кроме того, в страну заранее было завезено достаточное количество наличной валюты и полностью обеспечены все потребности банков в наличной и неналичной валюте. Одновременно никаких изменений не внесено в применяемый банковский режим. Нет никаких ограничений для внутрибанковской конвертации или конвертации депозитов физических и юридических лиц в пределах возможностей банков. Несмотря на это, мы наблюдаем очереди в банках. Принято решение о продлении на час повседневного режима работы банков. Кроме того, Центральный банк и финансово-банковский сектор будут функционировать как в субботние, так и воскресные дни в обычном рабочем режиме. Поэтому наши граждане, используя эти возможности, могут обменять свои средства в пунктах по обмену валюты и в воскресные дни. С другой стороны, по поручению правительства мы спланируем свой режим работы и в праздничные дни, при необходимости будут функционировать Центральный банк и банковский сектор.