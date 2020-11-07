16-летний подросток, погибший в результате ракетного обстрела армянскими ВС Бардинского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня примерно в 16:00 по местному времени вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Бардинский район Азербайджана, передает в субботу Trend.

В результате обстрела в частный жилой дом в селе Йени Эйридже попал снаряд, в результате чего погиб Рагимов Шахмалы Атраф оглу, 2004 года рождения, который находился на тот момент во дворе дома.

В семье Ш.Рагимова их было три брата. Братья были тройняшками. Члены этой семьи являются вынужденными переселенцами из Лачинского района, которые поселились в постройке на ферме в Бардинском районе.